Les Mauriciens appelés aux urnes jeudi

Les Mauriciens sont appelés à voter jeudi pour un scrutin législatif qui doit permettre au premier ministre sortant Pravind Jugnauth, d'obtenir la légitimité populaire lui faisant défaut. Pour la première fois en quatre décennies, trois blocs distincts s'opposent.

Quelque 941'000 électeurs inscrits sont attendus aux urnes pour les 11e élections législatives sur l'île Maurice, une démocratie stable de l'océan Indien, depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968. L'enjeu principal est la reconduction ou non de Pravind Jugnauth, 57 ans, qui avait succédé à son père Anerood Jugnauth en 2017 en tant que chef du Mouvement socialiste mauricien (MSM), le principal parti de la coalition au pouvoir, sans passer par des élections.

Sir Anerood, un cacique de la vie politique mauricienne (Premier ministre de 1982 à 1995, de 2000 à 2003, et président de la République de 2003 à 2012), avait décidé de passer la main deux ans avant la fin de son mandat, après avoir été élu en 2014. Cette succession avait donné lieu à des débats passionnés sur l'archipel. L'opposition ne s'était pas privée d'en dénoncer le caractère monarchique et avait réclamé avec virulence des élections, sans les obtenir.

Elle n'a pas changé d'angle d'attaque pendant la campagne actuelle. L'ancien premier ministre Navin Ramgoolam (1995-2000 et 2005-2014) a déclaré vouloir «libérer le pays de l'emprise du clan Jugnauth». «Le peuple mauricien aura la possibilité de barrer la route, une fois pour toutes, à la corruption, au népotisme, à la perversion de nos institutions et au détournement des fonds publics», a affirmé Navin Ramgoolam, dont le père, Seewoosagur, avait lui-même été Premier ministre entre 1968 et 1982.

La dynastie «papa-piti»

Chef du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, blanchi dans 10 des 11 procès intentés contre lui ces quatre derniers années, le dernier étant encore en suspens, est à la tête de l'Alliance nationale, de centre-gauche, constituée avec le Parti Mauricien social-démocrate (PMSD) de Xavier-Luc Duval.

Pour la première fois depuis 1976, ces élections mettront aux prises trois blocs et non deux: l'Alliance nationale de Navin Ramgoolam, l'Alliance Morisien (AM, centre-droit) de Anerood Jugnauth et le Mouvement militant mauricien (MMM) de Paul Bérenger, ancien Premier ministre (2003 et 2005) et ancien allié de Navin Ramgoolam en 2014. Il n'est pas exclu que personne n'obtienne la majorité absolue et qu'une alliance doive être formée après le scrutin.

M. Bérenger a lui aussi dénoncé le piège dynastique de «papa-piti» (de père en fils) et jugé que le bilan de Anerood Jugnauth était «parsemé de scandales de toutes sortes». Plusieurs ministres ont été mis en cause dans des affaires ces dernières années, et la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, choisie par la coalition au pouvoir, a dû démissionner en mars 2018 pour son implication dans un scandale financier.

Bilan mis en avant

Anerood Jugnauth a tenté de faire oublier cet épisode et les circonstances de son arrivée au pouvoir en mettant en avant un bilan dominé par la modernisation des infrastructures publiques, avec la construction d'un métro léger dont le premier tronçon devrait commencer à fonctionner en décembre.

Il a également vanté ses mesures sociales: introduction d'un salaire minimum (environ 215 euros par mois), revalorisation de la pension vieillesse et réforme du droit du travail favorable aux employés.

«J'ai fait en deux ans et demi ce que le précédent gouvernement dirigé par Navin Ramgoolam n'avait pas fait entre 2005 et 2014», a plaidé Anerood Jugnauth, qui occupe également le poste de ministre des Finances.

Mosaïque de peuples

Les électeurs doivent choisir 62 députés, dont 60 dans l'île principale Maurice et deux à Rodrigues, petite île située quelque 600 km plus à l'est. La Commission électorale nommera ensuite huit députés parmi les non-élus ayant obtenu les meilleurs scores, afin de rééquilibrer la répartition des sièges entre partis et communautés à l'Assemblée nationale.

L'île Maurice est officiellement divisée en quatre groupes ethniques, selon la Constitution de 1968: les hindous - majoritaires -, les musulmans, les Chinois et la «population générale», composée essentiellement de métis dits créoles et de Blancs d'origine européenne.

Ses 1,3 million d'habitants forment une mosaïque de peuples, de cultures et de langues reflétant l'histoire du peuplement de l'archipel, et coexistent pacifiquement.

Parmi les plus riches d'Afrique

L'île Maurice a connu une croissance de 3,7% en 2018 à la faveur du dynamisme des activités de construction et de services, surtout le tourisme et le secteur bancaire, alors que la production de sucre a diminué, selon la Banque mondiale.

Elle fait partie des pays les plus riches d'Afrique, avec un PIB par habitant de 10'500 dollars. Placée au 13e rang du classement Doing Business, qui mesure les environnements les plus favorables aux affaires, elle espère dans les prochaines années passer au statut de pays à revenu élevé. (ats/nxp)