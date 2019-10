Maurer à Dubaï pour l'Expo 2020

Après avoir donné le premier coup de pioche symbolique pour le pavillon suisse, le conseiller fédéral s'est envolé pour une visite controversée en Arabie saoudite.

Le pavillon suisse pour l'Expo universelle 2020 à Dubaï s'est retrouvé au centre d'une polémique l'été dernier lorsqu'on a appris que le cigarettier Philip Morris en était l'un des principaux sponsors. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait finalement renoncé à ce partenariat.

Avant cette inauguration, Ueli Maurer s'est acquitté d'un programme diplomatique chargé. Samedi soir, il a rencontré Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Emirats arabes unis, ainsi que la directrice générale de l'Expo 2020, Reem Al Hashimy.

H.E. Ueli Maurer, the #President of the #Swiss #Confederation, participated in the #groundbreaking of the @Swiss_Pavilion @expo2020dubai. The construction can now officially begin. #Expo2020 we are coming! @HofSwitzerland @efd_dff #dubai @SwissMFA #Switzerland #UAE pic.twitter.com/8F6IWJEMCp