Mark Ester confirmé à la tête du Pentagone

Sept mois après la démission fracassante de l'ex-général des Marines Jim Mattis, les Etats-Unis ont enfin un ministre de la Défense à part entière: Mark Esper, dont la nomination a été approuvée mardi par le Sénat.

«Il a la confiance de notre président»

Ex-militaire reconverti dans l'industrie de défense, secrétaire à l'armée de terre depuis 2017, M. Esper, 55 ans, devrait prêter serment dès mardi soir, selon le Pentagone.

Il a été choisi par le président Donald Trump pour diriger le Pentagone lorsque son candidat précédent, Patrick Shanahan, a renoncé en juin à briguer ce poste pour raisons familiales, après avoir assuré un intérim de six mois.

M. Esper arrive à la tête d'une institution déstabilisée par la succession de ses dirigeants depuis fin décembre, sans ministre en titre capable de résister aux impulsions d'un président comme M. Trump, alors que la première puissance militaire mondiale est engagée dans deux guerres, en Syrie et en Afghanistan, et en plein bras de fer avec Téhéran.

Sa nomination a été approuvée par 90 voix contre 8, plusieurs candidats démocrates à la présidentielle de 2020 s'y étant opposés, notamment Elizabeth Warren, Amy Klobuchar et Kamala Harris.

De nombreux démocrates ont cependant choisi de mettre fin à sept mois de hiatus à la tête du Pentagone en approuvant le choix de Mark Esper.

«Il a la responsabilité particulière de conseiller un président qui n'a pas d'expérience en matière de sécurité nationale. Je pense que M. Esper sera à la hauteur», a tweeté le sénateur démocrate Dick Durbin.

Voted yes on Dr. Mark Esper's nomination to be the nation's next Secretary of Defense. He has a special responsibility to advise a President who has no experience in national security. I believe that Dr. Esper is up to the task.