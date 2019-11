Marée violette à Paris: «Harceleur, t'es foutu»

Rome aussi dit «non» aux violences contre les femmes

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Rome pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles et dire «stop» aux féminicides à l'appel de l'association féministe «Non Una Di Meno» (Pas une de moins).



Le cortège, composé majoritairement des femmes, a sillonné pendant l'après-midi les rues du centre historique de la capitale derrière une banderole où était inscrit: «Contre votre violence, nous sommes la révolte».



«Nous sommes le cri féroce et puissant de toutes ces femmes qui n'ont plus de voix», pouvait-t-on lire sur l'un des écriteaux brandis par des manifestants.