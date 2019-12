Macron, Johnson et Trudeau surpris semblant se moquer de Trump

Les dirigeants français, britannique, canadien et néerlandais ont été surpris par les caméras semblant se moquer du président américain, Donald Trump, lors de la réception donnée au Buckingham Palace mardi soir avant un sommet de l'Otan.

Les images tournées par les caméras britanniques et sous-titrées par la chaîne canadienne CBC montrent Emmanuel Macron, Boris Johnson, Justin Trudeau et Mark Rutte discuter vivement avec la princesse Anne et manifestement amusés.

Le premier ministre britannique demande à Emmanuel Macron: «C'est pour ça que vous êtes en retard?» Justin Trudeau ajoute: «Il est en retard parce qu'il a eu une conférence de presse de 40 minutes inattendue.»

Rencontre entre Macron et Trump

Inaudible dans l'échange, Emmanuel Macron avait auparavant rencontré dans l'après-midi Donald Trump, qui l'avait attaqué durement sur ses propos sur l'Otan et sa volonté de taxer les compagnies technologiques américaines.

Les deux dirigeants avaient longuement répondu aux questions des journalistes et Emmanuel Macron avait notamment dit «maintenir» ses propos sur l'Otan en «mort cérébrale», jugés «insultants» par Donald Trump.

«Oh, oui, oui, il a annoncé...» a poursuivi Justin Trudeau en souriant, «on pouvait voir son équipe qui tombait des nues». Comme lors du dernier sommet de l'Otan, Donald Trump a fait fi du protocole et utilisé ses apparitions publiques avec des dirigeants alliés pour des questions des médias internationaux.

Les échanges surpris par les caméras ne devraient pas améliorer l'ambiance lors du sommet de mercredi dans un golf de la banlieue de Londres, déjà assombri par plusieurs différends, notamment l'intervention de la Turquie en Syrie. (afp/nxp)