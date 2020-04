Macron émet des doutes sur la gestion de la Chine

Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi qu'il existait des zones d'ombre dans la gestion de l'épidémie de coronavirus par la Chine, déclarant au Financial Times qu'«il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas».

FT Interview: Emmanuel Macron says it is time to think the unthinkable https://t.co/fzldrYSCxc via @financialtimes