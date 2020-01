La lutte contre le coronavirus s’intensifie en Chine, mais aussi en Suisse

Selon les chiffres communiqués par les autorités sanitaires chinoises, le nombre de contaminations par le coronavirus baptisé 2019-nCoV s’élevait dimanche à près de 2000 cas, dont 56 mortels (1300 la veille et 41 décès). De hauts responsables sanitaires chinois ont également déclaré que ce nouveau coronavirus est plus contagieux mais «pas aussi puissant» que le virus du SRAS, dont l’épidémie de 2002-2003, également partie de Chine, avait causé la mort de 774 personnes à travers le monde. Le taux de mortalité du SRAS était de 9,5%. Celui du nouveau coronavirus «est pour l’instant de moins de 5%», estime le professeur Yazdan Yazdanpanah, expert auprès de l’OMS qui a pris en charge des patients en France.

En Chine, les initiatives se sont multipliées dimanche pour contrer l’épidémie. Plusieurs métropoles du nord (Pékin, Tianjin, Xian) ont annoncé la suspension des lignes d’autocars longue distance qui les relient au reste du pays. Dans l’est, la province du Shandong (100 millions d’habitants) a fait de même. Tout comme Shanghai (24 millions d’habitants), la capitale économique. Ces mesures visant à restreindre les déplacements tombent dans la période du Nouvel-An chinois, qui est habituellement marquée par de grandes transhumances.

Disneyland fermé

De nombreuses autres initiatives ont été prises dimanche. Pékin a annoncé l’interdiction temporaire du commerce d’animaux sauvages et va suspendre les voyages organisés en Chine et à l’étranger à compter de ce lundi. À Hong Kong, où cinq cas ont été répertoriés, le parc d’attractions Disneyland a annoncé sa fermeture. Et le Guandong (sud) a imposé le port du masque respiratoire aux 110 millions d’habitants de cette province, qui est la plus peuplée de Chine. Mais la ville de Shantou (5 millions d’habitants), à 1000 km au sud de Wuhan, a finalement renoncé aux mesures de bouclage qu’elle avait annoncées. Au total, ce sont 56 millions de personnes de Wuhan et de sa région qui vivent en quarantaine depuis jeudi.

Les témoignages qui en arrivent font état d’une situation chaotique dans des hôpitaux assaillis de patients angoissés: 53 des 56 décès annoncés dimanche proviennent de cette région. Dans les rues désertées de Wuhan, des haut-parleurs diffusent des conseils sanitaires et des messages enjoignant la population à ne pas prêter foi aux rumeurs selon lesquelles les autorités ne diraient pas la vérité. Et la circulation automobile non essentielle y a été interdite à partir de dimanche minuit (17 h en Suisse). Les États-Unis, qui disposent d’un consulat à Wuhan, ont fait savoir qu’ils organisent l’évacuation de leur personnel diplomatique et d’autres ressortissants.

Dans le reste du monde, la journée de dimanche a été marquée par la découverte d’un nouveau cas de contamination en Californie: un voyageur arrivé de Wuhan, qui s’ajoute aux deux autres cas américains. En France, où trois cas ont été confirmés, le défilé organisé par la communauté chinoise de Paris à l’occasion du Nouvel-An lunaire a été annulé et une «équipe médicale d’accueil» a été mise en place à l’aéroport de Roissy.

Berne sur le qui-vive

En Suisse, il n’existe pour l’heure aucune mesure de contrôle des passagers dans les aéroports. Mais l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé de nouvelles dispositions contre le coronavirus, qui vont entrer en vigueur cette semaine: l’OFSP a confirmé l’information du «SonntagsBlick» selon laquelle les médecins et les laboratoires devront signaler les cas d’infection suspectée aux Cantons et à Berne dans les deux heures. Plusieurs cas suspects ont déjà été signalés en Suisse. Selon «20 Minuten», deux personnes de retour de Chine font l’objet de mesures de confinement à l’Hôpital Triemli de Zurich. Mais aucun cas n’a été confirmé pour l’instant.