Londres appelle à «réduire les tensions» avec l'Iran

Le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt a jugé lundi «profondément déstabilisante» l'approche de l'Iran au Moyen-Orient, tout en exprimant sa volonté de «réduire les tensions» avec la République islamique, avant des discussions avec ses homologues européens.

«En route vers Bruxelles pour des discussions urgentes sur les moyens de réduire les tensions avec l'Iran», a tweeté Jeremy Hunt, qui participera lundi dans la capitale belge à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

Heading to Brussels for urgent talks on how to reduce tensions with Iran. Their approach to Mid East has been profoundly destabilising but we want to reduce not raise tensions over Grace 1 and avoid a nuclearised region. But a deal is a deal and if one side breaches it... pic.twitter.com/n9MngbpZuX