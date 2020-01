Au Liban, Carlos Ghosn en terrain conquis

Tous les regards sont rivés sur l’élégante villa rose pâle ornée de volets bleus, située rue du Liban, dans un quartier huppé d’Achrafieh, à Beyrouth. C’est la résidence connue de Carlos Ghosn à Beyrouth, qu’il aurait achetée en 2016 pour la somme de 9,5 millions de dollars et dont la rénovation aurait coûté entre 3 et 7 millions de dollars, selon les sources. Quelques semaines après l’arrestation de l’ex-patron de Renault-Nissan par les autorités nippones, cette bâtisse a, elle aussi, suscité l’attention. Selon la presse japonaise, la transaction aurait été financée par la société libanaise Phoinos, une entreprise détenue par Zi-A Capital, une structure appartenant à… Nissan. Si les journalistes du monde entier font les cent pas autour de cette demeure, personne n’a encore vu leurs locataires. Carlos Ghosn et son épouse, Carole, seraient pour l’heure hébergés par les parents de cette dernière.

«Le retour de l’enfant prodige»

Le micmac juridique autour de la résidence beyrouthine de Carlos Ghosn conjugué à ses démêlés judiciaires au Japon et en France ne semblent pas avoir écorné son image auprès des Libanais. L’annonce de son retour à Beyrouth a été accueillie par nombre de Libanais comme une bonne nouvelle, alors que le pays est empêtré dans une grave crise économique.

Sur Facebook, le comité de soutien à l’homme d’affaires déchu, qui compte plus de 6700 membres, ploie sous les déclarations enthousiastes. Certains saluent le «retour au pays de l’enfant prodige», d’autres la «renaissance du phénix libanais», enfin libéré de «conditions carcérales moyenâgeuses» en référence à l’intransigeance des autorités nippones depuis le début de l’affaire Ghosn. Un internaute, Hadi Bekdash, souhaiterait le voir s’emparer «du portefeuille des Finances» dans le futur gouvernement libanais en voie d’être constitué.

Au Liban, Carlos Ghosn jouit d’une image de tycoon à qui tout réussit. Élève du collège jésuite Notre-Dame-de-Jamhour, qui accueille une grande partie de l’élite politique et économique chrétienne, il y a gardé, au fil des ans, des liens solides. Revenant régulièrement à Beyrouth, il a investi avec succès dans le secteur viticole avec le domaine Ixsir, dans l’immobilier de luxe avec le projet Cedrar (130000 m2 comprenant des chalets de luxe, hôtel, spa, hélipad, dans la région montagneuse des Cèdres) et figure parmi les actionnaires de la banque privée Saradar, dont il détient 4,6%.

D’autres, dans les rangs des contestataires anti-corruption qui manifestent depuis le 17 octobre, ironisent. Le réalisateur Lucien Abou Rjeily a tourné en dérision sur Twitter les critiques de Carlos Ghosn à la justice nippone: «Il est venu pour le confort et l'efficacité d'un système judiciaire libanais qui n'a jamais mis un politicien en prison pour corruption, même si des milliards de fonds publics sont détournés chaque année.»

S’il ne risque pas d’être extradé vers le Japon, Beyrouth et Tokyo n’ayant aucun accord de coopération, Carlos Ghosn devra tout de même être entendu, la semaine prochaine, par le procureur près la Cour de cassation, à la suite de la notice rouge émise par Interpol et remise aux autorités ce jeudi. Une audition dont il devrait ressortir libre, à condition de rester au Liban.