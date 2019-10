Les talibans iront à Pékin pour parler paix

Afghanistan Un attentat a visé le quartier général de la police du district d'Ali Shin. Trois personnes, dont deux policiers, ont été tuées. L'attaque a été revendiquée par les Talibans. Plus...

Terrorisme Un attentat à la voiture piégée revendiqué par les Talibans dans le Sud de l'Afghanistan a fait 20 morts et 90 blessés. Une attaque de drone a fait 9 morts. Plus...

Afghanistan Au lendemain des deux attentats suicides qu'ils ont revendiqués, les talibans ont déclaré qu'ils souhaitent signer un accord de paix avec les États-Unis. Plus...

Etats-Unis Les discussions avec les insurgés afghans n'est plus à l'ordre du jour et pour de bon a tenu à assurer le président américain lundi. Plus...