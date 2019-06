Les orques en captivité vont être libérés

Les autorités russes ont annoncé jeudi la remise en liberté imminente de cétacés entassés dans des bassins en Extrême-Orient et dont le sort avait suscité l'émotion dans le monde entier.

En pleine séance annuelle de questions-réponses de Vladimir Poutine à la télévision, une journaliste de la télévision publique a rapporté en direct que deux orques et six bélugas avaient été retirés des bassins où ils se trouvaient pour être relâchés dans la nature.

La diffusion en février de photographies de 11 orques et 93 bélugas présents depuis l'été dans des petites piscines près de Nakhodka, dans l'Extrême-Orient russe, pour être vendus à l'étranger avait déclenché une vague de protestations internationales.

‘Whale prison’ discovered by drone in Far East Russia pic.twitter.com/gkZBVmYwVp