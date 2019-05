Les nationalistes hindous revendiquent la victoire

Le parti du Premier ministre Narendra Modi s'acheminait triomphalement jeudi vers un deuxième mandat à la tête de l'Inde. Ce succès devrait cimenter la suprématie des nationalistes hindous sur le paysage politique et sociétal du géant d'Asie du Sud.

À 17h30 locales (14h00 en Suisse), le dépouillement des gigantesques élections législatives donnait le BJP vainqueur ou en tête dans 303 circonscriptions, sur 542 sièges de députés à la chambre basse du Parlement, d'après le site de la commission électorale.

Selon ces résultats encore provisoires, l'hémicycle de la Lok Sabha devrait présenter pour les cinq prochaines années une écrasante dominante safran, la couleur des nationalistes hindous. Le BJP devrait même encore y détenir seul la majorité parlementaire de 272 sièges, une situation peu courante dans l'histoire politique du pays, plutôt habitué aux larges coalitions.

Parti du Congrès largué

Principale formation d'opposition, le Congrès était en route pour remporter seulement 50 circonscriptions, une douche froide pour ce parti clé de la politique indienne depuis l'indépendance en 1947.

Avant même les résultats définitifs, les nationalistes hindous ont d'ores et déjà revendiqué la victoire. «Merci l'Inde ! La foi placée en notre alliance nous pousse à l'humilité et nous donne la force de travailler encre plus dur pour réaliser les aspirations du peuple», a déclaré Narendra Modi sur Twitter, où il est suivi par 47 millions d'abonnés.

???? ??? + ???? ????? + ???? ??????? = ????? ????



Together we grow.



Together we prosper.



Together we will build a strong and inclusive India.



India wins yet again! #VijayiBharat