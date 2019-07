Les Etats-Unis continuent à séparer des familles

L'administration Trump accuse des parents migrants passant la frontière de délits mineurs - y compris des infractions routières - ou de négligence afin de continuer à les séparer de leurs enfants. Plus de 900 mineurs ont fait les frais de cette stratégie depuis un an.

C'est ce que le puissant groupe américain de défense des droits civiques ACLU affirme mardi dans des documents judiciaires déposés devant un tribunal fédéral de San Diego, en Californie. L'ACLU fournit de nombreux exemples d'enfants séparés, dont près de 20% d'entre eux ont moins de cinq ans selon elle.

BREAKING: Today we filed a motion to block the Trump administration from continuing to separate families at the border. More than 900 parents and children — including babies — have been separated since the court blocked the cruel policy over a year ago.