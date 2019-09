Le chancelier sortant Sebastian Kurz triomphe aux législatives

Un mois avant que les Autrichiens ne se rendent aux urnes, le FPÖ, le parti d’extrême droite, avait posté un clip de campagne sur les réseaux sociaux dans lequel Norbert Hofer, son leader, faisait une prétendue thérapie de couple avec un faux Sebastian Kurz, le chancelier sortant. Il s’agissait de sauver la coalition qui gouvernait le pays depuis décembre 2017 et s’était abruptement terminée en mai dernier à la suite d’un scandale impliquant le vice-chancelier Heinz-Christian Strache, alors chef du FPÖ. Filmé à son insu dans une villa sur l’île d’Ibiza, il promettait lors d’une soirée festive des marchés publics et autres avantages à la fausse nièce d’un oligarque russe. Publiée par des médias allemands, la vidéo avait non seulement conduit à la démission de Strache, mais avait aussi entraîné un vote de défiance mené par les socialistes contre Sebastian Kurz.

Si le FPÖ avait pu revenir au pouvoir, c’est parce qu’il avait rassemblé 26% des suffrages lors des dernières élections législatives. Mais après un deuxième scandale très récent mettant à nouveau Strache en cause, cette fois-ci dans une affaire de détournement de fonds, le parti a perdu de nombreux électeurs. Dimanche, ils n’ont été que 16% à voter pour lui. Même en Carinthie, une région qui lui est traditionnellement acquise, son score a reculé de plus de 12 points. En revanche, le parti de droite de Sebastian Kurz, l’ÖVP, est sorti grand vainqueur des urnes: il gagne plus de 5 points par rapport aux élections de 2017 et confirme ainsi sa popularité, y compris parmi les électeurs du FPÖ. D’après les sondages, ces derniers souhaitaient à 85% une nouvelle coalition avec l’ÖVP.

La revanche des écologistes

S’il y en a un autre qui devait sourire sous sa moustache blanche dimanche soir, c’est le président de la République Alexander Van der Bellen. Cet écologiste a, en 2016, battu de justesse Norbert Hofer à la suite d’une élection pleine de rebondissements. Le FPÖ, qui avait perdu de peu le second tour, avait en effet exigé la tenue d’un troisième tour en raison d’irrégularités observées lors du dépouillement et avait obtenu gain de cause, mais connu une nouvelle défaite. Quant aux écologistes, ils avaient dû faire face à une débâcle historique en 2017, puisque, avec un score inférieur à 4%, aucun député n’avait été élu. Ils tiennent désormais leur revanche après avoir remporté plus de 14% des suffrages dimanche.

Les Verts se présentent donc comme un potentiel partenaire de coalition, avec lequel l’ÖVP pourrait former une majorité gouvernementale. Le FPÖ, lui, s’auto-exclut pour l’instant d’une nouvelle coalition, comme l’a annoncé son chef Norbert Hofer: «Nous nous préparons à entrer dans l’opposition.» Il souhaite par ailleurs un renouvellement en profondeur du parti. Les troisièmes partenaires de coalition possibles seraient les socialistes (SPÖ), qui sont également très déçus par leur score (22%, soit 5 points de moins qu’en 2017). Mais Sebastian Kurz avait fait campagne en 2017 sur le renouveau d’une coalition après que l’ÖVP et le SPÖ ont gouverné ensemble pendant plus d’une décennie et perdu progressivement des points à chaque élection, comme l’a montré la présidentielle de 2016.

Le suspense commence

«C’est un jour historique pour nous, je réfléchirai avec soin à chaque étape, a déclaré Sebastian Kurz après l’annonce des résultats. Si le président Van der Bellen me demande de former un gouvernement, je me rendrai auprès de tous les partis.» Il s’est gardé de tout commentaire sur les possibilités qui lui sont offertes, rappelant, avec des mots policés, sa marque de fabrique, qu’il fallait garder «des rapports respectueux» et «mettre tous ensemble la République au centre des intérêts». Les négociations entamées aujourd’hui vont durer plusieurs semaines. Aux différentes possibilités qui s’ouvrent après ces élections correspondent des orientations politiques radicalement différentes. C’est maintenant que le suspense commence.