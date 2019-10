Les autorités renoncent à arrêter le fils d'El «Chapo»

Les autorités mexicaines de sécurité ont confirmé vendredi avoir renoncé à arrêter le fils du baron de la drogue Joaquin El «Chapo» Guzman au cours d'une «opération mal préparée».

«Renseignements erronés»

«Cette opération a été mal préparée», a déclaré le ministre mexicain de la Défense, Luis Crescencui Sandoval, pendant une conférence de presse à Culiacan, la capitale de l'Etat de Sinaloa (ouest), le bastion d'El «Chapo», soulignant qu'il avait été décidé de ne pas arrêter Ovidio Guzman Lopez.

NEW: Ovidio Guzmán has been released from prison after authorities in Culiacán were essentially outgunned by the cartel https://t.co/2QYzQon5qJ