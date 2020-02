«Légèrement indisposé», le pape annule une sortie

Le pape François, qui était apparu enrhumé mercredi, a annulé jeudi sa présence à une messe pour une «légère indisposition», a indiqué le Saint-Siège.

Annulation rare

Le pape, âgé de 83 ans, ne s'est pas rendu jeudi matin à la messe pénitentielle dans la monumentale basilique majeure de Saint-Jean-de-Latran, a précisé le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, dans un communiqué.

«En raison d'une légère indisposition, il a préféré rester dans les environs de Sainte-Marthe», la résidence hôtelière située à l'intérieur des murs de la Cité du Vatican où il habite, ajoute-t-il, en précisant que ses autres rendez-vous sont inchangés.

Jeudi matin, le pape a célébré la messe comme chaque matin dans la petite chapelle de sa résidence, précise le portail d'information du Vatican. Il a ensuite reçu en audience privée des membres du «Global catholic climate movement», un organisme qui collabore avec l'église sur les thèmes de la préservation de la planète.

Le souverain pontife argentin, qui a un poumon défectueux et des problèmes à une hanche, annule très rarement un rendez-vous.

Epidémie de coronavirus

Mercredi, journée particulièrement chargée, le pape était apparu un peu enrhumé et avait toussé à quelques reprises.

Il avait recommencé ses audiences traditionnelles tenues en plein air sur la Place Saint-Pierre (et non plus dans un hall fermé du Vatican), suivie de poignées de mains avec quelques dizaines de fidèles massés en première ligne derrière une barrière et de baisers à quelques enfants.

Certains participants - minoritaires dans une foule clairsemée de 12'000 personnes- assistaient à l'audience en portant des masques pour prévenir l'épidémie de coronavirus, y compris au premier rang.

L'Argentin Jorge Bergoglio est connu pour ne pas fuir les poignées de mains et les baisers sur la joue ou le front, un contact avec des milliers de microbes potentiels qui ne semble aucunement l'effrayer pour lui-même.

Il y a un an, le pape avait en revanche demandé de ne pas embrasser son anneau, expliquant que cela pouvait propager des microbes entre fidèles lorsque de longues files attendant pour le saluer dans des églises ou des audiences privées.

Conseils sanitaires

La direction de la santé de l'Etat du Vatican a affiché depuis mardi des conseils pratiques aux habitants pour prévenir l'épidémie de Coronavirus. Dans ces recommandations classiques on peut lire «maintenir au moins un mètre de distance avec les autres personnes, en particulier lorsqu'elles toussent, éternuent ou ont la fièvre, car le virus est présent dans les gouttes de salive et peut être transmis à distance rapprochée».

Mercredi après-midi, François a aussi participé à une procession à pied, en plein air, vers la basilique Sainte-Sabine, siège historique de l'ordre dominicain, située sur la colline de l'Aventin à Rome.

Il a ensuite présidé une messe suivie du rite de l'imposition des cendres qui consiste à tracer une croix sur la tête des fidèles, en symbole de la finitude de la vie humaine. «Dans le cours des siècles et des millénaires, nous sommes de passage: devant l'immensité des galaxies et de l'espace nous sommes minuscules. Nous sommes poussière dans l'univers. Mais nous sommes la poussière aimée de Dieu», a déclaré François dans son homélie.

Le mercredi des Cendres marque le début du Carême, période de 40 jours de prières et de jeûne avant Pâques. (ats/nxp)