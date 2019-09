Le vaisseau Johnson commence à prendre l’eau

Lundi s’annonce comme un jour noir pour le premier ministre britannique Boris Johnson. En ce début de semaine, le projet de loi anti-no deal entrera en vigueur. Le texte oblige le gouvernement à réclamer un nouveau recul de la date du Brexit si l’impasse autour des négociations avec l’Union européenne persiste d’ici au 19 octobre.

Dans l’après-midi, les députés de l’opposition devraient également refuser de soutenir la demande du premier ministre d’organiser une élection générale anticipée le 15 octobre. Le Parti travailliste, le Parti national écossais, les libéraux-démocrates, les Verts et les indépendantistes gallois se sont en effet mis d’accord en ce sens ce week-end: ils veulent s’assurer que Boris Johnson demandera un recul de la date du Brexit à l’UE.

Les déçus de son camp

Les misères du premier ministre ne proviennent pas que de l’opposition. Samedi soir, la ministre du Travail et des Retraites, Amber Rudd, a démissionné avec fracas. Même si son poste n’est pas central dans le cadre du Brexit, cette décision est significative: partisane influente et respectée d’un nouvel accord de Brexit, l’ancienne ministre de l’Intérieur de Theresa May avait accepté de rejoindre le gouvernement actuel suite à la promesse de Boris Johnson de mener une politique modérée.

Son départ est intimement lié à la purge conduite contre 21 députés conservateurs opposés à un Brexit radical (no deal) . Ils ont été expulsés de leur parti après avoir voté mardi en faveur de la loi anti­no deal. «Ce n’est pas seulement 21 individus, c’est un signe important que le Parti conservateur n’accepte pas les gens modérés, a-t-elle expliqué dimanche. Je ne pouvais pas regarder cela sans rien faire.» Elle n’est pas la seule dans ce cas: d’autres députés conservateurs, parmi lesquels Jo Johnson, frère du premier ministre, ont refusé ce tournant et démissionné ces derniers jours de leur poste ou du parti.

La suite des justifications d’Amber Rudd ne rétablira pas le premier ministre dans l’estime des Britanniques opposés à un Brexit radical. «Lorsque j’ai demandé au bureau du premier ministre un résumé du travail réalisé pour obtenir un accord, j’ai reçu un résumé d’une page. Ce n’est pas assez et ce n’est pas ce que le premier ministre avait indiqué vouloir faire.» Le fait que «80 à 90% du temps du gouvernement est dirigé dans les préparations en vue d’une sortie sans accord» est, selon elle, un signe fort du manque d’application du gouvernement. Au final, assure-t-elle, «aucune négociation formelle n’a lieu avec l’UE, juste de nombreuses conversations».

La question européenne avait failli provoquer une scission du Parti conservateur au début des années 1990. Elle semble être sur le point de le faire imploser aujour­d’hui. Dimanche, le ministre de la Santé, Matt Hancock, a regretté le départ de sa collègue et espéré que «les autres tories centristes resteront et se battront pour les valeurs que nous partageons». Il n’a fallu que quelques minutes pour que l’un des 21 rebelles, l’ancien responsable des Finances Philip Hammond, lui réponde de manière cinglante: «Désolé Matt, j’ai bien peur que le Parti conservateur n’ait été récupéré par des conseillers non élus, des centristes et des usurpateurs qui essaient de le transformer en une faction d’extrême droite. Malheureusement, ce n’est pas le parti que j’ai rejoint.»