Le successeur de May nommé d'ici le 20 juillet

Le successeur de la Première ministre britannique Theresa May, qui a démissionné vendredi, sera nommé d'ici la pause parlementaire le 20 juillet, a annoncé son Parti conservateur dans un communiqué.

Le Parti conservateur, dont le chef est traditionnellement le Premier ministre, tiendra une succession de votes des députés tories afin de déterminer deux candidats qui seront ensuite soumis au vote des militants.

Le candidat favori à la succession de la Première ministre britannique Theresa May, Boris Johnson, a réagi à l'annonce de sa démission en affirmant qu'il était «temps de mettre en oeuvre le Brexit».

«Merci pour vos services stoïques rendus à notre pays et au Parti conservateur. Il est maintenant temps de suivre (vos) exhortations: se rassembler et mettre en oeuvre le Brexit», a tweeté l'ex-ministre des Affaires étrangères et partisan d'une coupure nette avec l'UE.

A very dignified statement from @theresa_may. Thank you for your stoical service to our country and the Conservative Party. It is now time to follow her urgings: to come together and deliver Brexit.