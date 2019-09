Le rapport de l'ONU sur les océans adopté

Le rapport des experts climat de l'ONU sur le piteux état de santé des océans et des zones glacées a été adopté mardi matin, a-t-on appris auprès de participants. Cette décision a été prise après une nuit blanche de débats ralentis par les objections saoudiennes.

Discussions toute la nuit

Le groupe d'experts climat de l'ONU (Giec) a confirmé l'adoption du texte sur Twitter. «Un fort agréable moment (...) après 2 ans de travail et une dernière session de 27 heures», a également twitté Jean-Pierre Gattuso, un des auteurs du rapport.

Mix of excitement & exhaustion as @IPCC_CH Special Report on Oceans & Cryosphere #SROCC is approved! Reinforces strongly the findings of #SR15 and #SRCCL. Great work by Co-chairs, Vice-chairs, TSUs, authors, chapter scientists and reviewers. Really pleased to contribute to this. pic.twitter.com/hB5nTCME3o