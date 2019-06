Le parquet requiert 7 ans de prison contre Balkany

Procès Le patron d'une fiduciaire genevoise a livré un témoignage accablant concernant Patrick Balkany et son bras droit, mercredi à Paris. Plus...

Procès Questionné sur l'usage de structures offshore, le Français Patrick Balkany, jugé à Paris, a mis en cause jeudi l'esprit de «jeu de piste» des Suisses. Plus...

France La justice a requis quatre ans de prison ainsi que 10 ans d'inéligibilité contre Patrick et Isabelle Balkany, jugés pour fraude fiscale. Plus...

Procès Actuellement jugé pour fraude fiscale, Patrick Balkany a invoqué un héritage familial, dont des millions en Suisse rapatriés à la fin des années 1980 pour expliquer son grand train de vie. Plus...

France Patrick Balkany et son épouse Isabelle sont accusés d'avoir caché au fisc des revenus et un patrimoine d'au moins 13 millions d'euros. Plus...