Le nouveau gouvernement italien a été formé

Le nouveau gouvernement italien porté par une majorité réunissant le Parti démocrate (PD, centre-gauche) et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) a été formé mercredi. L'exécutif dirigé par Giuseppe Conte prêtera serment jeudi à 10h00 au Quirinal.

Ce gouvernement compte vingt membres, plus le président du Conseil. Le M5S a obtenu dix maroquins, contre neuf pour le PD et un pour le mouvement Liberi e uguali (Libres et égaux), petit parti de gauche issu d'une scission avec le PD. Sept ministres sont des femmes.

Rome en délicatesse avec Bruxelles

Le portefeuille de l'Economie revient au démocrate Roberto Gualtieri, actuel président de la commission des Affaires économiques au Parlement européen. Ce poste est jugé stratégique alors que l'Italie est en délicatesse avec Bruxelles après avoir évité de justesse une procédure d'infraction pour déficit excessif.

Le chef du M5S Luigi Di Maio sera le nouveau chef de la diplomatie italienne tandis que la préfète Luciana Lamorgese devient ministre de l'Intérieur. La Défense reviendra à un autre poids lourd du PD, Lorenzo Guerini.

Une fois le gouvernement Conte 2 investi, il devra encore obtenir la confiance des deux chambres du parlement, d'ici à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Selon les projections publiées dans la presse, la nouvelle majorité pourrait disposer de 167 élus au Sénat (sur 315) et de 347 à la chambres des députés (sur 630). (ats/nxp)