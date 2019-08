Le militant hongkongais Joshua Wong arrêté

Le militant pro-démocratie hongkongais Joshua Wong, visage du «Mouvement des parapluies» en 2014, a été arrêté vendredi matin, a annoncé son parti à la veille d'une nouvelle manifestation prévue dans l'ex-colonie britannique, mais interdite par la police.

«Notre secrétaire général @joshuawongcf vient d'être arrêté ce matin vers 07H30», a tweeté le parti Demosisto. «Il a été poussé de force dans un monospace privé, dans la rue, en plein jour. Nos avocats suivent désormais le dossier.» Cette arrestation n'a pas été officiellement confirmée par les autorités.

