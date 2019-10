Le frère du président prend 5 ans pour corruption

Le frère du président iranien Hassan Rohani, Hossein Fereydoun, a été condamné à cinq ans de prison ferme à l'issue d'un procès pour corruption, a-t-on annoncé mardi de source officielle.

«En ce qui concerne Hossein Fereydoun, la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée en première instance a été réduite à cinq ans», a déclaré Gholamhossein Esmaïli, porte-parole de l'Autorité judiciaire iranienne, lors d'une conférence de presse retransmise en direct.

Il s'agit là d'un «verdict final» contre lequel il n'existe plus aucun recours possible, a ajouté Gholamhossein Esmaïli, sans préciser si Hossein Fereydoun avait été écroué à la suite de sa condamnation ou s'il était encore en liberté.

Hossein Fereydoun a aussi été condamné à verser «une amende» et à rembourser «les pots-de-vin» qu'il est accusé d'avoir perçus, a encore déclaré le porte-parole sans avancer de montant précis.

Frère et conseiller spécial de Hassan Rohani, Hossein Fereydoun avait été arrêté en juillet 2017 après avoir été cité dans plusieurs affaires de corruption.

Accusé de «délits financiers», il avait été libéré au lendemain de son arrestation après s'être acquitté d'une caution d'un montant équivalant alors à environ 9,3 millions de dollars des Etats-Unis, selon plusieurs médias locaux.

Le président iranien et Hossein Fereydoun ne partagent plus le même nom depuis que Hassan Rohani a changé le sien plus jeune.

Le procès de Hossein Fereydoun s'était ouvert en février. Peu de détails ont émergé dans la presse iranienne sur son cas depuis lors. (afp/nxp)