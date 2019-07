Le FBI et la police arrêtent 19 mafieux

Un raid a permis l'arrestation mercredi de 19 personnes appartenant à des clans mafieux se livrant à un jeu de pouvoir au sein de la Cosa Nostra, a annoncé la police italienne. L'opération a été menée par la police italienne et le FBI américain.

Quelque 200 hommes ont été mobilisés pour cette opération. Baptisée «New Connection», elle a mis en évidence «le lien fort établi entre Cosa Nostra à Palerme et le crime organisé américain, en particulier avec la puissante famille Gambino (Gambino Crime Family) de New York», a expliqué la police dans un communiqué.

Guerre sanglante

Parmi les personnes arrêtées - 18 à Palerme et une autre aux Etats-Unis - figurent des représentants des clans Gambino et Inzerillo, ce dernier ayant été décimé par les Corléonais du célèbre Salvatore «Toto» Riina. La sanglante guerre des mafias des années 1980 avait forcé la famille Inzerillo à fuir aux États-Unis.

Mais la mort en prison en 2017 du boss Salvatore Riina - surnommé «Le fauve» en raison de sa légendaire cruauté - a été l'occasion pour les Inzerillo de tenter de reconquérir leur ancien territoire, avec l'aide des alliés new-yorkais du clan Gambino, a expliqué la police.

«Les fugitifs»

«Le fait que Riina ait voulu leur mort a créé un lien particulier entre ces deux clans, et entre Palerme et New York», a précisé devant la presse le procureur Roberto Tartaglia, en charge de l'enquête. Surnommés «les fugitifs» par la police, parce qu'ils avaient fui la furie criminelle de Riina, les suspects arrêtés doivent notamment répondre des chefs d'inculpation d'association mafieuse et d'extorsion.

«Ils étaient les perdants qui se sont enfuis pour ne pas être tués par les Corleonais, et ils continuent d'être des perdants», a déclaré le commissaire de la police de Palerme Renato Cortese à la suite de ce coup de filet. L'opération a également permis la mise sous séquestre de biens immobiliers et mobiliers reliés aux suspects pour une valeur d'environ trois millions d'euros.

La police a déclaré que ces arrestations étaient un bon moyen de marquer le 27e anniversaire de la mort de Paolo Borsellino. Ce juge anti-mafia a été assassiné sur ordre de Toto Riina le 19 juillet 1992, deux mois après son collègue Giovanni Falcone. (ats/nxp)