Le coq Maurice peut continuer de chanter

Le coq Maurice pourra continuer à chanter sur l'Ile d'Oléron. Le tribunal correctionnel de Rochefort a rejeté jeudi la plainte des voisins qui l'accusaient de les réveiller dès l'aube, a annoncé l'avocat de la propriétaire du gallinacé.

«Maurice a gagné (et) les plaignants devront verser à sa propriétaire 1000 euros de dommages et intérêts», a déclaré Julien Papineau.

Une plainte pour trouble anormal du voisinage avait été déposée par un couple d'agriculteurs retraités domicilié dans le centre de la France, incommodés par le chant trop matinal de Maurice près de leur résidence de vacances. Lors de l'audience le 4 juillet, Maurice a été accusé d'être une «nuisance sonore».

Ruraux contre «bobos»

Article dans le New York Times, T-shirts «Let me sing» (Laissez-moi chanter) de la 'Team Maurice', pétition munie de 140'000 signatures pour «sauver Maurice», le volatile est devenu en quelques mois le symbole de la ruralité menacée par des «citoyens bobos». Et il n'est pas le seul. Il a été depuis rejoint par des canards des Landes (Sud-Ouest) qui caquètent, des cloches qui sonnent, des grenouilles qui coassent et des cigales qui stridulent trop fort.

Au point d'amener le maire du petit village de Gajac en Gironde, à 70 km de Bordeaux (sud-ouest), à proposer le classement de ces bruits au patrimoine national et fonder l'association L'Écho de nos campagnes, pour «protéger notre monde rural et nos traditions».

(ats/nxp)