Le contrôle des armes aux États-Unis n’est plus tabou

C’est énorme. Walmart, le numéro un mondial de la grande distribution, vient d’annoncer mardi qu’il renonce à vendre des munitions pour armes semi-automatiques dans tous ses magasins aux États-Unis. «Il est clair pour nous que le statu quo est inacceptable», affirme le directeur général Doug McMillon dans une note à ses employés, tout en appelant le Congrès et la Maison-Blanche à prendre des mesures de «bon sens», par exemple en renforçant la vérification des antécédents des acheteurs d’armes.

Évidemment, la décision fait suite au massacre perpétré il y a un mois dans un supermarché Walmart à El Paso, au Texas, coûtant la vie à 22 personnes. Mais l’annonce survient après une nouvelle tuerie, samedi, qui a fait sept morts à Odessa, dans le même État du sud. Le patron du géant de la distribution l’a donc promis: une fois les stocks écoulés, on ne trouvera plus dans son enseigne des munitions de calibre 5,56 (ou son équivalent.223). Par la même occasion, Walmart cesse de vendre des pistolets en Alaska, le dernier État où c’était encore le cas. Et l’entreprise prie ses clients de ne plus déambuler dans ses rayons avec des armes à feu à la vue de tous…

Une lame de fond

Bref, c’est un coup dur pour le puissant lobby des armes, la National Rifle Association (NRA). Car Walmart, le plus gros employeur privé des États-Unis avec 1,5 million de salariés, est aussi l’un des principaux vendeurs d’armes, notamment des fusils de chasse. Le groupe a cessé en 2015 de vendre des fusils d’assaut. L’an dernier, suite au carnage dans le lycée de Parkland, en Floride, il a relevé à 21 ans l’âge minimum pour acheter des armes. De toute manière, notent certains consultants, le marché des armes est en déclin et il vaut mieux dégager de la place dans les rayons pour les couches-culottes!

En fait, Walmart se joint plutôt tardivement à la lame de fond qui traverse les États-Unis. L’an dernier, par exemple, le groupe Kroger a cessé de vendre des armes dans les magasins Fred Meyer. Quant aux compagnies aériennes Delta Air Lines et United Airlines, les loueurs de voitures Hertz et Enterprise, les assureurs Metlife et Chubb ou encore la société de sécurité informatique Symantec, ils ont tous mis fin aux avantages consentis aux 5 millions de membres de la NRA. Depuis avril, Bank of America refuse de travailler avec des fabricants d’armes semi-automatiques…

Evolution des mentalités

On l’aura compris: les mentalités évoluent aux États-Unis. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié en février, 87% de la population seraient favorable à l’interdiction des armes pour les personnes souffrant de maladies mentales, 84% soutiendraient une vérification approfondie des antécédents des acquéreurs, 80% veulent un traçage des ventes, 70% souhaitent bannir les chargeurs de munitions à grande capacité, 69% sont pour l’interdiction des armes d’assaut et 64% espèrent voir interdite la vente en ligne de munitions.

Bien sûr, les élus républicains font barrage au Sénat, où ils restent majoritaires. Mais l’électorat de droite commence à se fissurer. Il ne paraît plus totalement impossible que les sénateurs fassent bon accueil au projet de loi approuvé en février par la Chambre des représentants (dominée par la gauche démocrate). Le texte impose une «vérification universelle» de tout acquéreur.

La fin de «l’effet Gore»

Mais le signe le plus révélateur d’une évolution de fond, c’est qu’il n’est plus suicidaire pour des démocrates de proposer davantage de contrôle sur les armes. Des candidats à l’élection présidentielle de 2020, tels l’ancien vice-président Joe Biden ou le Texan Beto O’Rourke, en font même un cheval de bataille. Ils s’engagent à réintroduire l’interdiction des armes d’assaut et des chargeurs de munitions à grande capacité.

Un véritable tabou est brisé. Pour rappel, une telle loi était entrée en vigueur en 1994, mais en 2004 la majorité républicaine l’avait laissée expirer. Pour nombre de démocrates, cette loi avait été «toxique» pour leur candidat Al Gore, qui perdit l’élection présidentielle en 2000 face à George W. Bush.

Le test des «Drapeaux rouges»

Parallèlement, des lois sont testées dans bien des États. Certains ont imposé un système de licence obligatoire. Ou encore, ils ont adopté des «Red Flag Laws», des lois «drapeau rouge» autorisant les juges à confisquer les armes de personnes représentant un danger. Partout, on a constaté un recul des homicides et des suicides.

Les États-Unis ne sont pas près de suivre l’exemple de la Nouvelle-Zélande, qui rachète et détruit toutes les armes automatiques ou semi-automatiques, suite au massacre perpétré en mars dans deux mosquées de Christchurch. Mais une chose est sûre: un vent de changement s’est mis à souffler outre-Atlantique.