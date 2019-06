Le chef de la junte militaire élu Premier ministre

Le chef de la junte militaire Prayut Chan-O-Cha, au pouvoir en Thaïlande depuis le coup d'Etat de 2014, a été élu mercredi soir par les parlementaires au poste de Premier ministre.

Alors que le vote, retransmis à la télévision se poursuivait, le général a facilement atteint le seuil des 375 voix nécessaire à son élection face à son unique rival, un jeune milliardaire à la tête d'une coalition anti-junte.

Thailand's Prime Minister Prayuth Chan-Ocha who took power in a military coup five years ago appears set to win a parliamentary vote scheduled for Wednesday that will give him a second term in office. pic.twitter.com/scHz1s9oO1