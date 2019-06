Le candidat d'Erdogan concède sa défaite

Le candidat du président turc Recep Tayyip Erdogan, Binali Yildirim, a concédé dimanche sa défaite aux élections municipales d'Istanbul. Les premiers résultats publiés donnent une large avance au candidat de l'opposition Ekrem Imamoglu.

«Selon les résultats, mon rival Ekrem Imamoglu mène la course. Je le félicite et je lui souhaite bonne chance. J'espère qu'il servira bien Istanbul», a déclaré M. Yildirim à la presse.

Binali Yildirim, the candidate for Erdogan's AK Party, says opposition candidate Ekrem Imamoglu is leading the Istanbul mayoral election race for now pic.twitter.com/KDLuewtrWq

Selon les résultats publiés par l'agence étatique Anadolu après le dépouillement de plus de 97% des bulletins de vote, M. Imamoglu a obtenu 53,86% des voix contre 45,23% pour M. Yildirim.

M. Imamoglu, 49 ans, confirme ainsi sa victoire obtenue lors du premier scrutin qui avait eu lieu le 31 mars. Ce dernier avait été annulé sous la pression du parti AKP de M. Erdogan, pour qui cette défaite constitue un cinglant revers.

Major victory for Ekrem Imamoglu--and a humiliating loss for Erdogan, the AKP, and his candidate Binali Yildirim. A historical win for the CHP and a huge disgruntled electorate. Now there is 711,000 gap--for the March 31 election there was only an 18,000 gap. pic.twitter.com/Vtn1HHz5cD