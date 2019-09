Le bilan des violences xénophobes s'alourdit

Johannesbourg Environ 200 personnes ont été arrêtées en Afrique du Sud après une nouvelle vague xénophobe qui a fait au moins cinq morts. Plus...

Afrique du Sud Des émeutes ont éclaté à Johannesburg et Pretoria, la capitale. Les violences sont dirigées contre les immigrants, accusés d'être responsables des difficultés économiques et du chômage. Plus...