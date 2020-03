Lagarde vole au secours des PME et des ménages européens

Jeudi, la matinée a paru bien longue en Europe. Après un réveil douloureux – le président Trump venait d’interdire aux voyageurs européens dès samedi matin (et pour trente jours) l’accès aux États-Unis – les marchés ont dû attendre jusqu’en début d’après-midi pour savoir de quelle manière la Banque centrale européenne (BCE) et sa présidente, Christine Lagarde, comptaient atténuer les conséquences économiques de plus en plus violentes du coronavirus.

Sauf que la patience n’est plus vraiment une vertu, ces temps, sur les marchés. En début de journée, les principales places européennes étaient une nouvelle fois toutes en train de sombrer. «La décision américaine n’a pas dissipé les craintes d’une propagation très rapide du virus et de ses ravages économiques. En réalité, elle aggrave le préjudice économique, du moins à court terme», expliquait un analyste sur BFM TV.

Décisions de la BCE

Très attendues, les décisions de la BCE sont tombées peu avant 14h. En refusant notamment de toucher à ses taux directeurs, cette dernière a douché certaines attentes et empiré une journée boursière déjà historiquement très mauvaise.

Pourtant, à en croire plusieurs économistes, la Banque centrale a fait exactement ce qu’elle devait faire en préférant modifier sa politique monétaire plutôt que de baisser les taux. «De nombreux pays dont les taux sont déjà à zéro ou négatifs se rendent compte qu’une nouvelle baisse n’aurait que des effets limités», confirme dans une note un analyste d’Unigestion.

Un avis partagé par Michel Juvet, associé de la banque Bordier & Cie: «Alors que les États ont perdu la première bataille tant sanitaire qu’économique, la BCE se devait d’établir les fondations du programme qui, une fois la situation sanitaire aplanie, devrait permettre à l’économie de repartir sur les bons rails», explique-t-il.

Pour ce faire, le Conseil des gouverneurs a élaboré un nouveau programme de crédits facilités à destination des banques, mais impliquant la condition que cet argent finisse dans le porte-monnaie des ménages et des petites et moyennes entreprises les plus touchées par l’épidémie. Même si la BCE ne constate pas de manque de liquidités, elle a également permis jeudi aux établissements «d’opérer temporairement» en dessous des exigences de fonds propres et de liquidités exigées ces dernières années (par les accords de Bâle II).

Politique budgétaire

Toutefois, comme l’a répété Christine Lagarde jeudi devant la presse à plusieurs reprises, si la BCE a joué son rôle en adaptant sa politique monétaire, cela restera insuffisant sans une réaction des États. À ce propos, la nouvelle présidente de la Banque centrale européenne en a profité pour fustiger «la complaisance et la lenteur» des gouvernements, sans épargner ceux de la zone euro. «J’espère fortement que lors de la réunion de l’Eurogroupe lundi, il y aura une avancée décisive et aboutissant à cette réponse budgétaire ambitieuse et collective que nous avons réclamée», a-t-elle rajouté.

Désormais, la balle semble effectivement être dans le camp de Bruxelles. «Pour réussir à relancer la machine économique, il faut que les décisions de la BCE soient absolument suivies par une adaptation de la politique budgétaire européenne», assure Michel Juvet. Selon Christine Lagarde, si le choc actuel est sévère, il pourrait en effet être «temporaire si les bonnes mesures sont prises par l’ensemble des acteurs».

Réponse coordonnée

En Europe, les prochains jours s’annoncent décisifs pour parvenir à établir une réponse coordonnée et mettre un terme aux décisions individuelles prises actuellement pour limiter les risques de récession. C’est le cas avec l’Italie et les 25 milliards d’euros mis sur la table pour soutenir l’économie nationale, ou l’Allemagne qui refuse au contraire tout plan national de relance.

Reste la question des fameux taux, dont le statu quo adopté à –0,5% par la BCE a provoqué un nouveau vent de panique sur les marchés. Si son adaptation apparaît à ce jour peu judicieuse, elle pourrait bien servir de joker dans un mois ou deux lorsqu’il s’agira d’apporter un éventuel soutien supplémentaire pour permettre une reprise solide de l’économie.

Les États-Unis inquiètent

Jeudi, en fin d’après-midi, l’attention des marchés financiers était tournée vers les États-Unis. L’absence d’un plan précis pour aider les entreprises et les ménages américains sans assurance maladie font craindre un risque de faillites en cascade. Certaines sociétés, notamment actives dans le gaz et le pétrole de schiste, sont très endettées et sont menacées par la chute vertigineuse du prix du pétrole. Si des mesures ne sont pas prises rapidement, certains investisseurs craignent une répétition de la crise financière de 2008, née d’une tension sur les liquidités que se prêtent quotidiennement les banques entre elles. Les réponses que la Banque centrale américaine (FED) et l’administration Trump apporteront ces prochains jours seront décisives.