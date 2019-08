La population russe continue de diminuer

La population de la Russie a une nouvelle fois baissé en début d'année, un défi pour les autorités qui tentent d'encourager la natalité alors que la crise démographique freine l'économie.

Selon le rapport mensuel de conjoncture de Rosstat, la population du pays a diminué de 64'800 personnes au premier semestre de l'année, et s'élève actuellement à 146,7 millions de personnes. En 2018, elle avait déjà baissé de 74'000 habitants.

La Russie a perdu plus de cinq millions d'habitants depuis 1991, conséquence de la grave crise démographique qui a suivi la chute de l'URSS.

La génération née dans les premières années post-soviétiques, marquées par une baisse de natalité, arrive actuellement en âge d'avoir des enfants. Cette génération arrive également sur le marché du travail, risquant de causer des manques de main d'oeuvre qualifiée et de freiner la croissance.

Politique familiale

Face à ce déclin de la population du plus grand pays du monde, Vladimir Poutine a plusieurs fois évoqué la question cruciale de la politique familiale pendant sa campagne et des incitations à la natalité sous la forme d'aides aux familles ont été régulièrement annoncées ces dernières années.

Dans un rapport publié lundi, la Chambre des comptes russe a indiqué que «la croissance de la migration n'a compensé que de 64% le déclin naturel de la population». «En accélérant pour la sixième année consécutive, le déclin naturel de la population constitue un risque important pour l'objectif d'assurer une croissance naturelle durable de la population» russe, a averti la Chambre des comptes.

Selon ce rapport, la baisse du nombre de chômeurs et de personnes actives s'est poursuivie depuis le début de l'année.

La population active a ainsi diminué de 700'000 personnes entre janvier et juin 2019, par rapport à la même période en 2018. Le taux de chômage était de 4,7% pour la période entre janvier et juin 2019, soit «le plus bas de l'histoire russe moderne». (afp/nxp)