La peur des vaccins cache de bien étranges histoires

C’est l’une des dix plus graves menaces pour l’humanité, s’alarme l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La montée en puissance du mouvement anti vaccin laisse d’innombrables enfants sans protection et met en péril la fameuse «immunité collective» qui fait barrage aux épidémies (une fois atteint le seuil de 90% ou 95% de vaccinés). Des maladies pratiquement disparues font leur réapparition, parfois mortelle. Comme la rougeole en Occident…

Pour démonter les idées fausses, le tout premier Sommet mondial de la vaccination se tient ce jeudi à Bruxelles. Car même si deux à trois millions de décès sont évités chaque année selon l’OMS, les réticences de certains parents face au vaccin persistent. D’où vient cette méfiance? Les raisons peuvent être des plus étonnantes. Voici deux exemples.

Le spectre de l’autisme

En 1998, le docteur britannique Andrew Wakefield publie dans l’hebdomadaire scientifique médical «The Lancet» un article qui aura des répercussions désastreuses pour les campagnes de vaccination dans le monde entier. Sur la base d’une étude menée sur douze patients, il affirme avoir découvert une corrélation entre autisme, désordres gastro-intestinaux et infection par le virus de la rougeole. Lors des conférences de presse, il exprime sa méfiance à l’égard du vaccin contre les oreillons, la rougeole et la rubéole…

Résultat: le taux de vaccination au Royaume-Uni passe de 92% en 1996 à seulement 84% en 2002… et même à 61% en 2003 dans certaines parties de Londres! Le même phénomène se produit ensuite aux États-Unis puis ailleurs dans le monde. Donc bien en dessous du seuil de 95%. Sans «l’immunité collective», on a vu réapparaître des épidémies de maladies parfois mortelles qui avaient pourtant disparu du Royaume-Uni.

Pourtant, aux yeux de la communauté scientifique, l’étude d’Andrew Wakefield est totalement discréditée. D’abord, parce que le docteur a tu ses conflits d’intérêts. Il cherchait à faire breveter un vaccin concurrent contre la rougeole. Il était financé par les avocats de parents d’enfants autistes qui poursuivaient en justice le laboratoire fabriquant les vaccins. Enfin, les données sur les douze patients étudiés ne correspondaient pas à celles dont disposaient les hôpitaux. Le docteur a été radié de l’ordre des médecins britannique, «The Lancet» a retiré l’article.

Surtout, une foule d’études contredisent les conclusions de Wakefield. Un comité d’experts nommés par l’Institute of Medicine a analysé plus de 1000 travaux de recherche consacrés aux vaccins et a conclu en 2011 que ceux-ci ne causent ni autisme, ni diabète, ni asthme, ni paralysie faciale. Les experts ont par contre établi une liste de 14 effets secondaires qui peuvent apparaître dans de très rares cas, chez des patients souffrant de graves déficiences du système immunitaire.

Ces conclusions sont pourtant difficiles à accepter pour certains parents qui voient apparaître les symptômes de l’autisme à l’âge justement où les enfants sont vaccinés.

Le complot antimusulman

Le 2 mai 2011, Oussama ben Laden, leader historique du groupe terroriste Al-Qaida, était abattu par un commando des forces spéciales américaines dans l’attaque de la maison où il vivait reclus à Abbottabad, au Pakistan. Or, la CIA l’avait localisé en demandant au Dr Shakil Afridi de mener dans le quartier une campagne de vaccination contre l’hépatite B. Résultat: les talibans ont lancé une fatwa contre les vaccins et font assassiner toute personne qui les inocule.

Déjà, les vaccins avaient mauvaise réputation dans les zones contrôlées par les talibans au Pakistan comme en Afghanistan. Les équipes de vaccination, qui vont de village en village munis d’un GPS, passent pour des espions à la solde des États-Unis, dont les drones survolent et bombardent régulièrement des positions. Nombreux sont ceux qui accusent Washington d’utiliser ce vecteur pour stériliser les populations musulmanes. Une théorie du complot qui a pu être alimentée par le fait que les «vaccineurs» portent les mêmes habits que les services de planning familial, eux aussi mal vus. Des prédicateurs préviennent les fidèles contre toute tentative occidentale de leur faire perdre foi en l’islam. Certains assurent – à tort bien sûr – que des ingrédients dérivés du porc sont utilisés dans ces vaccins.

Avec une conséquence douloureuse: les cas de poliomyélite progressent au Pakistan et en Afghanistan, laissant des enfants paralysés à vie… ou à mort. Cela alors même que l’Inde voisine a réussi à se débarrasser de cette terrible maladie.