Après Barry, la Louisiane redoute des inondations

La Louisiane, balayée par la tempête tropicale Barry, redoutait dimanche des inondations même si elles semblent à ce stade localisées, ainsi que de possibles tornades.

Brièvement transformée en ouragan --le premier de la saison sur l'Atlantique, qui va de juin à novembre-- avant de toucher terre samedi à la mi-journée, Barry redevenue tempête poursuivait sa lente progression dans une Louisiane en état d'urgence.

Tous les vols ont été annulés depuis et vers La Nouvelle-Orléans, principale ville de cet Etat du sud des Etats-Unis. Des milliers de personnes ont été évacuées, et des dizaines de milliers d'autres étaient privées de courant.

«Nous ne sommes pas sortis du bois» et le risque de crues subites persiste dimanche, a déclaré samedi la maire de La Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell. «Bien que le risque de submersion liée à la tempête du fleuve Mississippi soit passé, le plus gros risque continue d'être les fortes pluies» sur la ville, située sous le niveau de la mer.

«Ne baissez pas la garde en pensant que le pire est derrière nous», a averti le gouverneur de la Louisiane John Bel Edwards.

La Louisiane reste marquée par l'ouragan Katrina de 2005 qui avait fait plus de 1.800 morts dont plus d'un millier à La Nouvelle-Orléans, inondée à 80% alors que les digues protégeant la ville avaient cédé.

Vers 06H00 GMT, la tempête se situait à l'ouest d'Alexandria et se déplaçait à 13km/h vers le nord/nord-ouest, avec des vents soufflant à 75 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC).

«Barry reste une tempête dangereuse avec des impacts croissants durant la journée de dimanche», a tweeté le NHC.

La tempête devrait s'orienter vers l'intérieur de la Louisiane. Des avis de tornades ont été lancés pour les régions de La Nouvelle-Orléans et certaines zones de l'Etat voisin du Mississippi.

Les précipitations estimées ont été ramenées entre 20 et 38 cm, mais les cours d'eau et canaux étaient déjà pleins dans le sud de l'Etat.

Barry now moves towards Arkansas. Life-threatening storm surge inundation continues along the the Louisiana coast, more heavy rain creating flash flooding & river flooding through Louisiana/lower Mississippi Valley through the start of this next week.

… pic.twitter.com/smZRE9aei5