La livre sterling dopée par un possible Brexit ordonné

La livre sterling, déjà en hausse depuis le début de la journée, a subitement accru ses gains face à l'euro et au dollar, gagnant plus de 1%, dans la foulée de rumeurs faisant état d'une ébauche d'accord sur le Brexit.

Vers 14h50 (16h50 en Suisse), la livre sterling gagnait 1,22% face au billet vert, à 1,2763 dollar, et 1,13% face à l'euro, à 86,49 pence pour un euro, des niveaux plus vus depuis respectivement juin et mai.

Hier, la reine Elizabeth II se faisait la voix de Boris Johnson:

(afp/nxp)