La colère et les frustrations des «gilets jaunes» s’échouent à Genève

Depuis le 15 août, un petit groupe de «gilets jaunes» se relaie autour de Petit Jean, Jean-Marie David dans le civil, un street medic ou secouriste de rues qui a entrepris une grève de la faim devant le Palais des Nations pour dénoncer les violences policières «dans la dictature du président Macron». «J’irai jusqu’au bout. Je suis prêt à mourir sur place», explique, le regard fixe, cet ancien militaire et sapeur-pompier originaire d’Aubagne.

Après plus de dix jours sans s’alimenter, l’homme a les traits tirés et le souffle court. S’il a atterri à Genève, c’est que le président français a refusé de le recevoir, explique-t-il. Le 12 juillet dernier, Petit Jean est allé frapper à la porte de l’Élysée où, évidemment, il n’a pas été reçu. «Je cesserai ma grève de la faim quand le président me recevra», explique-t-il. Le 17 novembre 2018, Petit Jean a occupé le pont de l’Étoile, situé dans les Bouches-du-Rhône, avec d’autres «gilets jaunes», avant d’en être expulsé par la force.

Après cela, il a enfilé un gilet blanc et joué au street medic pour évacuer les blessés pendant les manifestations. «Porter secours aux autres, j’ai cela en moi. C’est mon cœur qui parle», explique-t-il. L’homme s’empresse d’ajouter qu’il pouvait aussi bien venir en aide à des manifestants qu’à des policiers. En revanche, ceux qui ont fait un usage excessif de la force contre les «gilets jaunes» et malmené les secouristes comme lui ne trouvent pas grâce à ses yeux.

À Genève, Petit Jean s’est trouvé un nouveau combat: obtenir de l’ONU qu’elle défende les secouristes gilets blancs en leur accordant un statut spécial «comme pour les Casques bleus». Utopique, mais Petit Jean ne veut rien savoir. «Je suis déterminé», répète-t-il. Après des mois de manifestations, la colère des premiers jours est toujours là, intacte. La frustration est juste plus forte. S’y ajoute désormais la nostalgie «des moments de vraie fraternité sur les ronds points. J’y ai croisé des gens formidables.»

Une véritable légende

Avec son surnom à la Robin des Bois, son bâton de marcheur, son béret militaire et son obstination à dénoncer la violence, Petit Jean est devenu une sorte de légende parmi les «gilets jaunes». Une légende à laquelle lui-même s’accroche. En sourire ou s’en moquer reviendrait à passer à côté d’une quête de sens qui frappe désormais tous ceux qui ont donné des semaines et des mois de leur vie à un mouvement dont les élites françaises n’ont encore pas compris tous les ressorts.

Derrière le combat de Petit Jean s’esquisse en outre un vrai défi pour la France, celui de devoir rendre des comptes. Des ONG telles que l’Union des nations pour l’enseignement, la science universelle et les droits de l’homme (UNESU) ou encore des personnalités comme le sociologue suisse Jean Ziegler ont pris sous leur aile Petit Jean, tout comme Patrice Philippe, porte-parole du collectif qui réunit les éborgnés et mutilés pour amener la France à rendre des comptes devant le Conseil des droits de l’homme. C’est désormais vers l’ONU que les derniers «gilets jaunes» encore dans la rue se tournent. Ce samedi ils ont prévu de constituer une chaîne humaine entre la France voisine et la place des Nations où un rassemblement est annoncé pour 16 heures.