La Chine appelle l'Iran et les États-Unis à la «retenue»

La Chine a exhorté lundi l'Iran et les États-Unis à la «retenue», suite aux accusations de Washington tenant Téhéran pour responsable d'une attaque de drones contre des installations pétrolières saoudiennes, revendiquée par des rebelles yéménites.

«En l'absence d'une enquête incontestable qui permette de tirer des conclusions, il n'est peut-être pas responsable d'imaginer qui doit être tenu pour responsable» de cet incident, a déclaré Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Une attaque de drones a provoqué samedi des incendies dans deux installations pétrolières du groupe Aramco en Arabie saoudite, obligeant ce pays, premier exportateur mondial d'or noir, à réduire temporairement de moitié sa production.

Les rebelles yéménites Houthis, soutenus par l'Iran et qui font face depuis cinq ans à une coalition militaire menée par Riyad, ont revendiqué ces attaques.

L'incident a été condamné «fermement» par la Maison-Blanche. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a accusé Téhéran d'avoir «lancé une attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial».

L'UE appelle à «la plus grande retenue»

Du côté iranien, le porte-parole de la diplomatie, Abbas Moussavi, a jugé que les remarques américaines sont destinées à «écorner la réputation d'un pays afin de créer un cadre pour de futures actions contre lui».

L'Union européenne a exhorté lundi à «la plus grande retenue» après les accusations portées par Washington contre Téhéran à la suite d'une attaque de drones contre des installations pétrolières saoudiennes revendiquée par des rebelles yéménites.

«Il est important d'établir clairement les faits et de déterminer la responsabilité de cette attaque déplorable. Dans le même temps, l'Union européenne réitère son appel en faveur de la plus grande retenue et d'une désescalade», a affirmé la porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini.

«Escalade»

Les tensions entre les deux pays sont exacerbées depuis que les États-Unis se sont retirés unilatéralement en 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015, avant de rétablir des sanctions économiques contre Téhéran.

«Nous invitons les parties concernées à s'abstenir de prendre des mesures qui conduiraient à une escalade des tensions dans la région», a indiqué Hua Chunying lors d'une conférence de presse régulière.

«Nous espérons que les deux parties pourront faire preuve de retenue et préserver ensemble la paix et la stabilité au Moyen-Orient», a souligné Mme Hua, dont le pays est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU.

Les tensions entre l'Iran et les États-Unis ont déjà menacé de tourner à l'affrontement militaire direct en juin, après que la République islamique eut abattu un drone américain. (afp/nxp)