La Californie secouée par un autre puissant séisme

Le sud de l'Etat américain de Californie a été ébranlé vendredi par une secousse de magnitude 7,1, rapporte l'Institut de géophysique des États-Unis (USGS). La veille, la même région avait déjà été secouée par une série de tremblements de terre.

Le séisme s'est produit à 20h19 (05h19 en Suisse) à une vingtaine de kilomètres de Ridgecrest, secoué jeudi par un séisme de 6,4. Il a été mesuré à une profondeur de 900 mètres selon l'USGS. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Las Vegas ainsi qu'au Mexique. Il avait été tout d'abord été mesuré à 6,9.

Il n'a pas fait de dégâts majeurs ni de victimes, selon les premiers bilans disponibles. Il s'agit du séisme le plus puissant à frapper cette région depuis 1999.

L'USGS a indiqué que le séisme de jeudi était un précurseur du nouveau séisme. Selon des données citées par la chaîne de télévision CNN, le séisme de vendredi était 11 fois plus fort que le précédent.

Jeudi, la sismologue Lucy Jones, du California Institute of Technology (Caltech), avait déclaré qu'il y avait «environ une chance sur 20 que cet endroit subisse un séisme encore plus puissant dans les prochains jours». «Nous n'avons pas encore vu le plus gros séisme de cette séquence», avait-elle dit.

