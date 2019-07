La Californie ébranlée par un séisme de 6,4

L'Etat américain de Californie a été ébranlé jeudi par un séisme de magnitude 6,4, ressenti dans un vaste périmètre, ont rapporté l'United States Geological Survey (USGS) et des témoins.

L'épicentre a été localisé dans la région de Searles Valley, a environ 240 km au nord-est de Los Angeles, et sa profondeur évaluée à 8,7 km, a précisé l'institut d'études géologiques des États-Unis.

145 miles away! That's crazy! We didn't just feel it a little bit. That was a long earthquake and made the house creak? How is that possible? #earthquake pic.twitter.com/7gyjeDT3Sd