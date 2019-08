L'ouragan «Dorian» menace la Floride

L'ouragan «Dorian» se renforçait encore jeudi dans les Caraïbes après être passé au nord de Porto Rico, alors que les Bahamas et l'État américain de Floride, où l'état d'urgence a été décrété, devraient prochainement se dresser sur sa route.

Selon le dernier point du Centre national des ouragans (NHC) américain à 09H00 GMT jeudi, «Dorian», qui est toujours un ouragan de catégorie 1 sur les cinq que compte l'échelle de Saffir-Simpson, comptait des vents à 140 km/h.

L’œil de «Dorian» se trouvait à 240 kilomètres au nord de Porto Rico et à 685 kilomètres à l'est des Bahamas. Il devrait toucher la Floride à la fin du week-end. Le NHC rappelle qu'il doit se renforcer et devenir un ouragan «majeur» (de catégorie 3 ou plus, avec des vents à au moins 178 km/h) dans les prochains jours.

La Floride se prépare

«Il semble que l'ouragan «Dorian» va frapper la Floride tard dimanche soir. Soyez prêts et s'il vous plaît, suivez les instructions de l'État (ndlr: de Floride) et du gouvernement fédéral, ça sera un très gros ouragan, peut-être un des plus gros», a tweeté le président Donald Trump jeudi matin.

