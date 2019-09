L'ouragan «Dorian» frappe de plein fouet les Bahamas

Le puissant ouragan de catégorie 5 «Dorian» a frappé dimanche en milieu de journée les îles Abacos, dans le nord-ouest des Bahamas, a annoncé le Centre national des ouragans américain (NHC).

Il s'agit «d'une situation extrêmement dangereuse pour les Bahamas», a mis en garde le NHC, précisant que les vents atteignaient désormais 295 km/h.

«Dorian» devient l'ouragan le plus violent de l'histoire moderne dans le nord-ouest des Bahamas» a indiqué le NHC. Il s'agit «d'une situation extrêmement dangereuse», a martelé Ken Graham, son directeur.

Hubert Minnis, premier ministre de cet archipel de quelques 700 îlots situé entre la Floride, Cuba et Haïti, a appelé la population à se mettre à l'abri aussi rapidement que possible.

