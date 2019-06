L'ONU va gérer le retour du «singe libanais»

Entre les deux pays toujours en guerre, l'affaire était assez sérieuse pour faire intervenir l'ONU: capturé côté israélien, le singe Tachtouch doit être restitué à sa propriétaire au Liban, une religieuse française, par l'intermédiaire de la force des Nations unies.

Tachtouch, un singe du genre guenon, a échappé il y a plusieurs jours à sa maîtresse, soeur Béatrice Mauger, fondatrice d'un ermitage catholique à al-Qaouzah, dans le sud du Liban, juste de l'autre côté de la frontière avec Israël.

«Tachtouch, reviens à l'Arche de la paix, s'il te plaît. Les enfants du Liban qui sont en vacances t'attendent avec de bonnes bananes», a lancé la religieuse sur son compte Facebook dans un anglais hésitant.

