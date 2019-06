L'ONU attire l'attention sur la situation à Idleb

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi la Russie et la Turquie «à stabiliser» la situation dans la province syrienne d'Idleb. Plusieurs responsables onusiens la décrivent comme une «catastrophe humanitaire».

«Je suis profondément préoccupé par l'aggravation des combats à Idleb», a souligné Antonio Guterres lors d'une rencontre avec des médias. «J'appelle en particulier les garants (du processus) d'Astana, et notamment la Russie et la Turquie, signataires de l'accord (de désescalade) de septembre 2018 pour Idleb à stabiliser la situation sans retard», a déclaré le secrétaire général.

Once again, as we see in Idlib, civilians are paying a horrific price for the Syrian crisis.



As I have said repeatedly, there is no military solution to this crisis.



It was clear eight years ago and it is clear today: the solution must be political. pic.twitter.com/Wg8yrSKjmW