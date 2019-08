L’Iran et les Gafa: Macron fait de son G7 un succès

Quel contraste avec le sommet du G7 l’an passé au Canada! Non seulement le président américain Donald Trump est resté jusqu’au bout, non seulement il n’a pas envoyé de tweet assassin pour tout saborder, mais en tant que futur président du G7 l’an prochain, il est apparu en conférence de presse finale au côté d’Emmanuel Macron, saluant un sommet «énormément couronné de succès». À propos de ceux qui annonçaient des tensions entre les sept dirigeants, il avance même une plaisanterie sur l’excellence de l’ambiance: «Si l’on était resté une heure de plus, je crois qu’on ne se serait plus quittés!»

Il est vrai que, quand il s’agit d’entrer dans les détails, il est infiniment plus réservé et laconique qu’Emmanuel Macron, très disert, lui, et manifestement enchanté du résultat de «son» G7.

Sur le dossier principal, la crise iranienne, Emmanuel Macron a détaillé sa méthode, expliquant qu’il cherchait en quelque sorte à faire de cette crise une opportunité: «Le président Trump considérait l’accord nucléaire iranien comme insuffisant. Il en est sorti et cette pression a créé les conditions pour améliorer l’accord.» Il cite notamment une durée plus longue sur l’engagement des Iraniens à ne pas enrichir de l’uranium et la surveillance de sites plus nombreux.

Percée diplomatique?

Aux yeux d’Emmanuel Macron, le fait nouveau décisif depuis ce week-end est que le président iranien Hassan Rohani s’est dit prêt à négocier: «Je l’ai eu au téléphone et je lui ai dit que, s’il accepte une rencontre avec le président Trump, un accord peut être trouvé.» Et tout en ajoutant qu’il faut «rester modeste», que «rien n’est joué», il conclut qu’au fil des réunions de Biarritz, «nous avons créé les conditions de cette rencontre et donc d’un accord».

Rencontrer le président Rohani? «Si les circonstances le permettent, sans aucun doute je serai d’accord», répond Donald Trump. Il salue la loyauté d’Emmanuel Macron, qui l’a tenu constamment au courant de ses intentions durant tout le G7, dès le repas qu’ils ont partagé samedi à midi. Il rappelle très longuement ses critiques contre un accord qui était «ridicule», «très mauvais», mais il conclut que «l’Iran, aujour­d’hui, n’est pas le pays d’il y a deux ans et demi». En clair: l’ancien «parrain du terrorisme», qui nourrissait à l’époque «18 conflits» dans la région, a changé depuis que lui, Donald Trump, a dénoncé le contrat. «Peut-être que ça marchera, peut-être que non. J’ai un bon sentiment, je connais les Iraniens, et je pense que cela va bien finir.»

À l’ombre du dossier iranien, la taxation des géants numériques était un autre dossier de taille. Comment faire payer des impôts à des multinationales qui font de substantiels bénéfices dans certains pays sans y être physiquement implantées, ou très peu? C’est le cas des GAFA, et la France, pour faire pression en vue d’une solution internationale, a voté en juillet une loi pour les taxer sur leur chiffre d’affaires. Mais cette loi avait suscité une colère noire de Donald Trump, qui avait promis des taxes sur le vin français en rétorsion.

Après d’intenses négociations ce week-end au niveau des ministres des Finances, la paix est faite et le G7 a pu se mettre d’accord sur un modèle de taxation. «Nous avons acté un accord pour 2020», se félicite Emmanuel Macron, ce qui ouvre la voie à une solution rapide devant l’OCDE. Interrogé sur ce sujet, Donald Trump lâche sobrement: «Je confirme.» Mais quand on lui demande s’il abandonne sa menace de taxer les vins français, il se contente d’une plaisanterie sur le goût que sa femme leur porte.

Moins éclatant

Au terme de ce G7 qui s’annonçait difficile et peu propice à des accords spectaculaires, Emmanuel Macron peut se targuer d’un sommet réussi et peut-être même, dans le dossier iranien, d’une potentielle percée diplomatique. Il est vrai que, sur d’autres dossiers, la réussite est moins éclatante. Boris Johnson n’a pas obtenu grand-chose sur le Brexit, même s’il s’annonce «à peine plus optimiste» après ce week-end, ce qui n’est pas grand-chose. Et à propos de l’Amazonie, un des dossiers que le président français prétendait faire avancer, les pays du G7 ont décidé d’attribuer 20 millions de dollars à l’aide pour la lutte contre les incendies. Si l’on fait le calcul, cela représente 2,86 millions pour chacun des membres de ce club des pays les plus riches du monde…