L'idéologue des Khmers Rouges est mort

L'idéologue des Khmers Rouges Nuon Chea est mort à 93 ans. Il était l'un des principaux dirigeants du régime de Pol Pot, qui fit deux millions de morts entre 1975 et 1979.

Condamné pour «génocide»

«Nous sommes en mesure de confirmer que l'accusé Nuon Chea (...) est décédé le soir du 4 août 2019», a déclaré un porte-parole du tribunal cambodgien devant lequel il avait été condamné pour «génocide» et «crimes contre l'humanité». Il n'a pas apporté de précisions sur les causes du décès.

Khmer Rouge brother number 2, Nuon Chea, 93, passed away this evening on 4 August 2019 at Khmer Soviet Friendship hospital. He had been transferred for medical treatment since 2 July 2019. pic.twitter.com/wsqrscbiZ7