L'ex-maire de Téhéran est condamné à mort

Figure du mouvement réformateur, Mohammad Ali Najafi, 67 ans, a été reconnu coupable d'avoir tué par balles sa seconde épouse, Mitra Ostad, de plus de trente ans sa cadette. Le drame s'est déroulé le 28 mai dans leur maison de la capitale, a rapporté ce porte-parole, Gholamhossein Esmaili.

Le corps de la victime avait été retrouvé dans la baignoire de sa salle de bains après que Mohammad Ali Najafi se fut livré à la police le jour-même et eut reconnu avoir abattu sa femme. «L'acte d'accusation inclut le meurtre avec préméditation, des coups et blessures et la possession illégale d'une arme à feu», a déclaré Gholamhossein Esmaili, cité par Mizan Online, l'agence de l'autorité judiciaire.

«Le tribunal a établi que le meurtre avait été prémédité et ordonné la peine de mort», a-t-il ajouté. Mohammad Ali Najafi a été acquitté des charges de coups et blessures, mais s'est vu condamné à 2 ans de prison pour possession illégale d'arme à feu, selon le porte-parole. «La sentence n'est pas finale et peut faire l'objet d'un appel devant la Cour suprême», a ajouté Gholamhossein Esmaili.

La famille de la victime avait réclamé l'application de la loi islamique «qesas» (la loi du talion), qui prévoit la peine de mort dans ce cas.

«Faillite morale»

Le statut de Mohammad Ali Najafi et le parfum de scandale entourant son deuxième mariage, sans qu'il ait divorcé de sa première épouse, alors que la polygamie est mal perçue dans la société iranienne, ont contribué à susciter un gros intérêt en Iran pour cette affaire.

Son procès a fait l'objet d'une grande couverture dans des médias officiels, alors que les scandales liés à des politiciens sont rarement évoqués à la télévision.

Brillant mathématicien et professeur d'université, Mohammad Ali Najafi a été conseiller économique du président Hassan Rohani et ministre de l'Éducation. Il a été élu maire de Téhéran en août 2017, mais a démissionné en avril 2018 après avoir été critiqué par les conservateurs pour avoir assisté à un spectacle de danse d'écolières.

Certains ultraconservateurs ont jugé que ce procès démontrait la «faillite morale» des réformateurs, ces derniers accusant eux la télévision publique dominée par les conservateurs d'avoir couvert l'affaire de façon biaisée à des fins politiques. (ats/nxp)