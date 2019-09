L'envoyé de Trump au Moyen-Orient démissionne

Jason Greenblatt, le conseiller spécial de Donald Trump chargé de dessiner un plan de paix pour un règlement du conflit israélo-palestinien a annoncé jeudi sa démission.

Jason Greenblatt a précisé dans un communiqué que cela avait été «le privilège d'une vie» de travailler à la Maison Blanche.

Aux côtés de Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain, Greenblatt avait la lourde tâche de proposer des pistes afin de mettre fin à des décennies de conflit. Fin août, il avait annoncé que ce plan ne serait pas présenté avant les élections législatives en Israël prévues le 17 septembre.

After almost 3 years in my Administration, Jason Greenblatt will be leaving to pursue work in the private sector. Jason has been a loyal and great friend and fantastic lawyer....