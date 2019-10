L'avion d'Amelia Earhart reste introuvable

Le mystère entourant la disparition en 1937 de l'aviatrice américaine Amelia Earhart reste entier. Les recherches menées pour retrouver l'épave de son appareil dans une zone reculée de l'océan Pacifique se sont révélées infructueuses.

Le «New York Times» a indiqué mardi que l'expédition montée par le célèbre chasseur d'épaves américain Robert Ballard, découvreur du Titanic, était revenue bredouille de l'atoll inhabité de Nikumaroro, appartenant à la république du Kiribati, où l'appareil de l'aviatrice se serait écrasé en 1937. La chaîne National Geographic, qui a parrainé les recherches, doit diffuser dimanche un documentaire sur cette expédition.

Le sort d'Amelia Earhart, pionnière de l'aviation et première femme à avoir traversé l'océan Atlantique en solitaire en 1932, reste un mystère 82 ans après sa disparition. L'aviatrice, alors âgée de 39 ans, avait décollé d'Oakland, en Californie, aux commandes de son bimoteur Lockheed Electra avec son navigateur Fred Noonan le 20 mai 1937 pour réaliser un tour du monde d'ouest en est.

Panne sèche au-dessus de l'océan Pacifique ?

Le 2 juillet, ils quittaient Lae, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour une étape particulièrement ambitieuse de 4000 kilomètres afin de se ravitailler en carburant sur le minuscule îlot d'Howland, territoire américain situé pratiquement à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï. Ils n'y sont jamais arrivés. L'une des théories veut que le bimoteur soit tombé en panne sèche au-dessus de l'océan Pacifique et qu'il se soit écrasé sur Nikumaroro, alors appelée Gardner Island.

