Kim inaugure la ville nouvelle de Samjiyon

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a inauguré la ville nouvelle de Samjiyon, un chantier monumental aux confins du pays, située à proximité du Mont Paektu, berceau légendaire de la Nation coréenne, rapportent mardi les médias officiels nord-coréens.

Pyongyang a investi des sommes colossales dans le projet titanesque encore inachevé de la reconstruction de cette ville qui est le chef-lieu d'un comté à la frontière chinoise qui inclut aussi le lieu de naissance -selon la propagande nord-coréenne- de Kim Jong Il, père et prédécesseur de Kim Jong Un.

Outre un musée des activités révolutionnaires et un stade d'entraînement aux sports d'hiver, ce projet implique une nouvelle ligne de chemins de fer à destination de Hyesan, 10'000 logements ou encore une usine de conditionnement de myrtilles et pommes de terre, les deux ressources les plus importantes de la zone.

«Dévoué corps et âme»

Kim Jong Un s'est très impliqué dans ce chantier où il s'est rendu plusieurs fois pour constater l'avancée des travaux. C'est au sommet du Mont Paektu qu'il s'était récemment fait photographier sur un cheval blanc, vraisemblablement en octobre.

Kim Jong Un «s'est dévoué corps et âme pour faire du comté de Samjiyon, lieu sacré de la révolution, une utopie urbaine du socialisme», indique mardi une dépêche de l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

La Corée du Nord est la cible de multiples sanctions de la communauté internationale en raison de ses programmes nucléaire et balistique qui pèsent sur son activité économique. Mais KCNA présente Samjiyon comme l'illustration même de sa résilience.

Décor féérique

Le peuple coréen, écrit-elle, «avance sur le droit chemin qu'il a choisi, sans vaciller malgré les épreuves». Cette inauguration intervient au moment où les négociations avec Washington sont dans l'impasse, depuis le fiasco du sommet de Hanoi entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump en février.

KCNA a diffusé une photo de Kim Jong Un en imperméable de cuir noir coupant un ruban rouge au milieu de responsables coiffés de chapeaux de fourrure, lors d'une cérémonie d'inauguration près d'une statue de son père Kim Jong Il.

L'agence a aussi publié une vue aérienne de la ville au décor féérique, avec ses lumières se reflétant dans la neige immaculée. Une image qui contraste avec la situation de la majorité des Nord-Coréens qui doivent composer avec un approvisionnement très irrégulier en électricité.

Propagande

La propagande raconte que Kim Jong Il a vu le jour dans un camp secret de la guérilla que son père commandait contre l'occupant japonais situé sur le Mont Paektu. Pour les historiens étrangers, Kim Il Sung a en fait passé l'essentiel de la guerre en exil, combattant les forces japonaises dans la Chine occupée, puis commandant un bataillon soviétique.

L'administration soviétique situe la naissance de Kim Jong Il dans le village sibérien de Vyatskoye le 16 février 1941, un an avant la date avancée par Pyongyang. Le Mont Paektu, berceau légendaire du peuple coréen, voit chaque année se recueillir des dizaines de Nord-Coréens élevés dans le culte de leurs leaders.

Lors d'une récente visite, l'AFP avait pu voir des milliers de personnes travaillant sur le chantier de Samjiyon, dont beaucoup de militaires. Beaucoup d'étudiants ont aussi été mobilisés pendant les vacances scolaires. Pyongyang n'a pas annoncé le montant de ce projet qui est censé ouvrir par phases. Kim Jong Un a demandé qu'il soit achevé pour le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs de Corée, en octobre 2021. (afp/nxp)