Kiev et le Donbass vont échanger des prisonniers

Ukraine Une base militaire située à Artemivsk, proche du bastion pro-russe de Slaviansk, a été attaquée dans la nuit de mardi à mercredi par une centaine d'assaillants. Plus...

Ukraine C'est dans l'un des bastions rebelles de Donetsk, en Ukraine, qu'une figure prorusse a été tuée dans une explosion, vendredi. Plus...

Les séparatistes pro-russes financent la guerre contre Kiev en exportant de l'anthracite. La justice ukrainienne enquête sur le rôle possible d’intermédiaires helvétiques Plus...

Ukraine/Russie Un bastion pro-Kiev a été bombardé à la veille d'un sommet crucial pour la paix en Ukraine. Les séparatistes ont fait part de leurs propositions. Plus...

Ukraine Les forces ukrainiennes ont tué plusieurs séparatistes pro-russes dans l'est du pays. La situation semble confuse dans la région et susceptible de dégénérer, car Moscou a brandi des menaces de représailles. Plus...