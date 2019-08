Journée du chat: connaissez-vous vos matous?

Ce jeudi, c'est la journée internationale du chat. Une journée qui a été créée en 2002 à à l'initiative du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW en anglais, pour International Fund for Animal Welfare). But: encourager les propriétaires de chats et les passionnés des félins à les célébrer et à en prendre soin.

L'occasion de rappeler quelques faits à savoir sur nos matous que vous ignorez peut-être. Savez vous par exemple que les chats sont intolérants au lactose? Que leur odorat est 14 fois meilleur que celui de l'homme? Ou qu'ils dorment 70% de leur vie?